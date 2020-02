Creed 3: trovato lo sceneggiatore del film

News





26/02/2020 |

Il progetto Creed 3 vedrà presto la luce. La MGM ha iniziato infatti a muovere i primi passi verso la realizzazione del film ed ha ingaggiato Zach Baylin come sceneggiatore. Lo scrittore ha realizzato anche lo script di King Richard, film di Reinaldo Marcus Green con protagonisti Will Smith e Jon Bernthal attualmente in lavorazione.

Il terzo film proseguirà con la storia di Adonis Creed, figlio di Apollo Creed, sempre interpretato da Michael B. Jordan. I dettagli circa la trama non sono stati però svelati dalla produzione. Nel film ritroveremo anche Phylicia Rashad nella parte di Mary Anne Creed.

Creed 3 attualmente non ha ancora un regista. I primi due film sono stati diretti rispettivamente da Ryan Coogler e Steven Caple Jr.