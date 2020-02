The Hunt: ecco il primo trailer italiano

News

26/02/2020 |

Tramite la Universal Pictures siamo lieti di presentarvi il primo trailer italiano di The Hunt, pellicola prodotta da James Blum e Damon Lindelof. Scritto dallo stesso Lindelof e da Nick Cuse, The Hunt è diretto da Craig Zobel.



L'adattamento cinematografico di La partita più pericolosa, scritto da Richard Connell, vede recitare al proprio interno Emma Roberts, Justin Hartley, Glenn Howerton, Betty Gilpin e Hilary Swank.



In Italia il film uscirà il 7 maggio.

Sinossi di The Hunt:

Dodici sconosciuti si svegliano in una radura. Non sanno dove si trovano o come sono arrivati lì. Non sanno di essere stati scelti... per uno scopo molto specifico... The Hunt (La caccia). Sulla scia di una cupa teoria cospirazionale nata su Internet, un gruppo della élite intellettuale si riunisce per la prima volta in una tenuta remota per cacciare umani per sport. Ma il loro piano sta per essere sabotato perché una dei cacciati, Crystal (Betty Gilpin, GLOW), conosce il gioco dei cacciatori meglio di loro. Diventa predatore, eliminando i cacciatori uno per uno, dirigendosi verso la misteriosa donna (la due volte vincitrice dell'Oscar, Hilary Swank) al centro di tutto.