Indiana Jones 5: James Mangold in trattative per dirigere il film al posto di Steven Spielberg

News





27/02/2020 |

A sorpresa non sarà Steven Spielberg a dirigere il quinto capitolo di Indiana Jones. Dietro la macchina da presa potremmo ritrovare James Mangold, entrato ufficialmente in trattative con la produzione. Spielberg, nonostante la decisione di lasciare il timone dell'opera, comunque, non ha abbandonato il progetto ma resterà come produttore esecutivo. Il regista aveva diretto tutti i primi quattro film della saga.



Il quinto capitolo di Indiana Jones, ancora senza un titolo ufficiale, vedrà Harrison Ford tornare ad interpretare l'iconico personaggio reso celebre nel corso degli anni. Jonathan Kasdan ha scritto la sceneggiatura del film.



Mangold ha diretto recentemente Le Mans '66 - La grande sfida ed in passato ha portato nelle sale Wolverine - L'Immortale e Logan - The Wolverine.