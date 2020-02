Kevin Hart e Malcom D. Lee lavoreranno insieme ad una nuova action-comedy

News





27/02/2020 |

Kevin Hart e Malcom D. Lee, dopo La Scuola Serale, film uscito nel 2018, faranno di nuovo squadra per un'action comedy attualmente in lavorazione. Il film non ha ancora un titolo ufficiale ma presto avrà una sceneggiatura grazie al lavoro di Lucia Aniello e Paul W. Downs.

Hart, oltre a recitare nel film, sarà anche il produttore tramite la sua Hartbeat Productions. Tra i produttori troviamo anche James Lopez della Will Packer Productions e lo stesso Lee tramite la Blackmaled Productions.

Per Kevin Hart e Malcom D. Lee si tratta della quarta collaborazione: oltre all'action-comedy in lavorazione e al film La Scuola Serale, i due hanno lavorato insieme anche in Poliziotto in Prova e in Think Like a Man.