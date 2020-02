Mission: Impossible 7: rinviate anche le riprese di Roma

News





27/02/2020 |

Pochi giorni fa la Paramount Pictures aveva annunciato la sospensione delle riprese di Mission: Impossible 7 in Italia, previste a Venezia in questi giorni, a causa dell'emergenza Coronavirus. Ma la decisione dello studio non ha toccato soltanto la Laguna visto che anche nella Capitale Tom Cruise e l'intera crew non faranno capolino sempre per via dello stesso motivo.



La Paramount ha spiegato che monitorerà la situazione in Italia e che il tutto verrà ripristinato qualora l'emergenza Coronavirus rientrasse. In caso contrario la produzione potrebbe scegliere altre città dove terminare le riprese del film. Restiamo in attesa di aggiornamenti che sicuramente nei prossimi giorni verranno forniti dalla Paramount.



Mission: Impossible 7 sarà diretto da Christopher McQuarrie e vedrà Tom Cruise calarsi nuovamente nella parte di Ethan Hunt. Con l'attore troviamo nel cast anche Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Nicholas Hoult, Vanessa Kirby e Shea Whigham.