Piccole Donne: la nuova clip annuncia l'arrivo dell'Home Video

28/02/2020 |

Tramite la Sony Pictures ecco a voi una nuova clip internazionale di Piccole Donne, il film tratto interamente dall'omonimo e famoso romanzo di Louisa May Alcott, che il 10 marzo sarà disponibile nel formato Digital mentre il 7 aprile arriverà in Blu-ray. La clip è diretta dalla regista Greta Gerwig che, in quest'opera, si è occupata anche di scrivere la sceneggiatura.



Nel cast dell'adattamento cinematografico compaiono Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh ed Eliza Scanlen che recitano nei ruoli di Jo, Meg, Amy e Beth March. All'interno del film troviamo Timothée Chalamet nella parte di Laurie, Laura Dern nei panni di Marmee e Meryl Streep che recita nel ruolo di Zia March.



Amy Pascal, Denise Di Novi e Robin Swicord sono i produttori mentre i produttori esecutivi sono Arnon Milchan, Adam Merims, Evelyn O’Neill e Rachel O’Connor.