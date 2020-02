King Richard: Liev Schreiber e Susie Abromeit nel cast del film della Warner Bros

News





28/02/2020 |

Altre due new entry all'interno del cast di King Richard. Nel film troveremo anche Liev Schreiber e Susie Abromeit: il primo interpreterà Paul Cohen, allenatore di diverse leggende quali John McEnroe e Pete Sampras, la seconda invece sarà la reporter del New York Times Robin Finn. La pellicola, in lavorazione presso la Warner Bros. Pictures, vedrà protagonista Will Smith nella parte di Richard Williams, papà di Venus e Serena Williams.



La sceneggiatura è stata scritta da Zach Baylin con la storia che racconterà della vita della famiglia Williams. Reinaldo Marcus Green è il regista di questo film che vedrà recitare al suo interno anche Jon Bernthal che interpreterà il coach Rick Macci.



Tim e Trevor White saranno i produttori attraverso la Star Thrower Entertainment mentre Will Smith produrrà la pellicola con la sua Overbrook Entertainment.



L'uscita è prevista per il 25 novembre 2020.