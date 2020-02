Scott Derrickson vorrebbe dirigere Constantine

News





28/02/2020 |

Il mondo dei fumetti è ormai diventato un tutt'uno con il mondo del cinema. Diverse infatti sono le graphic novel trasformate in film, soprattutto quelle a firma Marvel e DC Comics. E diversi sono i registi che hanno lavorato e che stanno lavorando a quelle pellicole. Uno di questi è Scott Derrickson che, dopo aver diretto diverse opere horror, ha portato nelle sale Doctor Strange.



E la sua avventura nei fumetti potrebbe proseguire con un altro titolo: Constantine. Da tempo in casa Warner Bros. si parla della possibilità di creare un universo dark contenente alcuni titoli vicini al mondo dell'horror, e Derrickson, in un botta e risposta su Twitter con un fan, ha confermato che gli piacerebbe dirigere proprio Constantine se mai ne avesse l'opportunità. Niente di ufficiale, dunque, ma vedremo se questo desiderio del regista un giorno si concretizzerà.



Gli appassionati di questo personaggio ricordano che già nel 2005 venne trasformato in un film diretto da Francis Lawrence ed interpretato da Keanu Reeves