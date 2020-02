Honey Boy: in rete la clip Mentire

News





28/02/2020 |

Grazie alla Adler Entertainment vi presentiamo un'altra clip di Honey Boy, film che uscirà nelle sale dal 5 marzo. La pellicola scritta ed interpretata da Shia LaBeouf è diretta da Alma Har’el che ha diretto un cast che comprende anche Noah Jupe e Lucas Hedges.



LaBeouf con questo film ha voluto raccontare uno spaccato della sua vita.



Sinossi di Honey Boy:

Da una sceneggiatura di Shia LaBeouf, basata sulle sue esperienze personali, la regista Alma Har’el porta in vita l'infanzia burrascosa e i primi anni dell’età adulta di un giovane attore, mentre lotta per riconciliarsi con suo padre attraverso il cinema e i sogni. Portando in scena il passaggio dall’infanzia alla celebrità, e i successivi momenti della riabilitazione e della guarigione in età più adulta, Har’el sceglie Noah Jupe e Lucas Hedges per vestire i panni di Otis Lort, che si addentra nelle diverse fasi di una frenetica carriera. LaBeouf affronta la sfida audace e terapeutica di interpretare suo padre, ex clown di rodeo e criminale. L’artista e musicista FKA twigs fa il suo debutto come attrice, interpretando la vicina - spirito affine del giovane Otis - del motel in cui vive il ragazzo.