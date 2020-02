The Little Things: annunciata la data d'uscita del film con Denzel Washington e Rami Malek

News





La Warner Bros. Pictures ha fissato per il 29 gennaio 2021 l'uscita di The Little Things, il film che vede protagonisti Denzel Washington e Rami Malek. John Lee Hancock è il regista e sceneggiatore di questa nuova opera che vede un vice-sceriffo di nome Deke (Washington) lavorare accanto ad un detective chiamato Baxter (Malek) nel tentativo di catturare un pericoloso serial killer. Il tentativo di Deke di aggirare le regole pur di arrestare il criminale, si scontreranno però con il comportamento del suo collega.



Jared Leto e Natalie Morales sono gli altri attori che recitano all'interno di The Little Things.



Hancock e Mark Johnson sono i produttori mentre Mike Drake è il produttore esecutivo.