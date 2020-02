Finn Wolfhard reciterà in Rules For Werewolves

News





29/02/2020 |

Finn Wolfhard, giovane star che abbiamo visto recitare nella serie tv Stranger Things e IT, sarà uno dei protagonisti di Rules For Werewolves, thriller a tinte drammatiche basato sull'omonimo cortometraggio. Lo short movie è stato diretto da Jeremy Schaulin-Rioux che si occuperà anche della regia della pellicola: le riprese partiranno verso la fine del 2020 e l'inizio del 2021. Peter Harvey, Jonathan Duffy e Kelly Williams saranno i produttori.



La scrittrice Kirk Lynn lavorerà sulla sceneggiatura, con la trama del film che racconta di un gruppo di giovani ragazzi e del loro comportamento che li porta a devastare abitazioni, lasciando degli indizi alle loro spalle per gli agenti di polizia. Altri dettagli riguardanti la trama non sono stati rilasciati.



Finn Wolfhard ha recitato recentemente in Ghostbusters: Legacy, pellicola di Jason Reitman che uscirà a luglio.