The Boy - La Maledizione di Brahms: in rete il nuovo poster internazionale

News





29/02/2020 |

E' online un poster internazionale di The Boy - La Maledizione di Brahms. Diretto ancora una volta da William Brent Bell, con Stacey Menear tornata come sceneggiatrice, la pellicola vede il ritorno sugli schermi della terrificante bambola Brahms.



Protagonisti del film sono Katie Holmes, Christopher Convery e Owain Yeoman.



The Boy - La Maledizione di Brahms è stato prodotto da Huayi Brothers, Lakeshore Entertainment e STX Entertainment.



In Italia il film uscirà il 19 marzo.



Sinossi di The Boy - La Maledizione di Brahms:

Dopo aver spaventato milioni di spettatori in The Boy, la bambola Brahms è tornata, pronta a seminare nuovamente terrore. Ignara della terrificante storia della villa in cui si è trasferita, una giovane famiglia è pronta a iniziare una nuova vita. Qui il piccolo Jude trova un amico: una bambola di porcellana apparentemente innocua, che però prende vita ogniqualvolta le sue regole non vengono rispettate. Il legame tra il bimbo e la bambola si fa di giorno in giorno più morboso, fino a quando Liza (Katie Holmes) capisce che dietro quel volto lucido e sempre sorridente si nasconde in realtà una presenza oscura. Riuscirà a risalire all’origine degli eventi inspiegabili e inquietanti che si manifestano nella casa e svelare la maledizione di Brahms?