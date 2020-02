The Suicide Squad: terminate le riprese. Ecco il bellissimo messaggio di James Gunn

News





29/02/2020 |

Sono terminate le riprese di The Suicide Squad e il regista James Gunn ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno lavorato al film con un bellissimo messaggio su Instagram: "Sono terminate le riprese di The Suicide Squad. Mio padre è morto due settimane prima dell'inizio delle riprese e il mio cane è morto a due settimane dalla fine delle stesse. E' stato un momento duro per la mia vita ma anche il momento più appagante che abbia mai vissuto facendo un film. La professionalità, il talento, la compassione e la gentilezza di questo cast e della crew mi hanno ispirato ogni giorno. Grazie a tutti coloro che sono stati coinvolti in questo film, in ogni fase di sviluppo, in ogni reparto - Sono grato a tutti voi dal profondo del mio cuore. Siete il motivo per il quale realizzo film".



All'interno di questo nuovo film/reboot troviamo alcuni degli attori del primo Suicide Squad: Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis e Jai Courtney. Il resto del cast comprende: David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquin Cosio, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie e Michael Rooker.



La pellicola uscirà il 6 agosto 2021.