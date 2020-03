Box Office Italia: ancora in vetta Gli Anni più Belli

News





02/03/2020 |

Dopo tre settimane è sempre Gli Anni più Belli, il film di Gabriele Muccino, ad occupare la prima posizione della classifica box office italiana. La pellicola ha incassato 375.850 euro superando dunque i cinque milioni complessivi. Al secondo e al terzo posto si confermano Bad Boys for Life di Adil El Arbi e Bilall Fallah e Il Richiamo della Foresta di Chris Sanders che hanno portato via rispettivamente 275.030 e 267.608 euro. In quinta e in sesta posizione, infine, troviamo Parasite di Bong Joon-ho (240.426 euro) e Sonic - Il Film di Jeff Fowler (150.313 euro).