Box Office USA:: esordio in testa per L'Uomo Invisibile

02/03/2020 |

Ha esordio conquistando immediatamente la prima posizione della classifica box office americana L'Uomo Invisibile di Leigh Whannell che ha incassato 29.000.000 dollari. L'horror movie ha tolto dunque il primo posto a Sonic - Il Film di Jeff Fowler, scivolato in seconda posizione dopo aver portato via 16.000.000 dollari. Medaglia di bronzo invece per Il Richiamo della Foresta di Chris Sanders che ha incassato 13.205.000 dollari. Ha debuttato in quarta posizione My Hero Academia the Movie 2: The Heroes Rising, film animato di Kenji Nagasaki, il cui incasso è stato pari a 5.109.247 mentre ha confermato il quinto posto Bad Boys for Lifedi Adil El Arbi e Bilall Fallah (4.300.000 dollari). Chiudiamo con la sesta posizione dove è finito, perdendo due posti, Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn di Cathy Yan (4.100.000 dollari).