La Donna alla Finestra: in rete il nuovo poster italiano

02/03/2020 |

E' stato distribuito in rete il nuovo poster italiano di La Donna alla Finestra. Il film è tratto dall'omonimo romanzo di A.J. Finn e vede dietro la macchina da presa Joe Wright. Protagonista della pellicola è Amy Adams che ha lavorato con un cast eccezionale che comprende al suo interno Julianne Moore, Gary Oldman, Brian Tyree Henry, Wyatt Russell e Anthony Mackie.



Il premio Pulitzer Tracy Letts ha scritto la sceneggiatura.



La storia del film racconta di una donna che trascorre le sue giornate in casa bevendo, guardando vecchi film e spiando i vicini. Il suo "hobby" quotidiano porterà alla luce un segreto scioccante che riguarda i suoi vicini.



In Italia il film arriverà a maggio.