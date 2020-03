Artemis Fowl: ecco il nuovo trailer italiano

News





02/03/2020 |

Tramite la Disney ecco a voi il nuovo trailer italianodi Artemis Fowl, opera inedita dello studio. Il film nasce mettendo al centro della scena il personaggio della collana di romanzi fantasy nata grazie alla penna dello scrittore irlanedese Eoin Colfer. Michael Goldenberg, Adam Kline e Conor McPherson sono gli sceneggiatori che hanno lavorato al progetto.



Protagonista del film è Ferdia Shaw, diretto dal regista Kenneth Branagh. Nel cast troviamo anche Josh Gad, Judi Dench, Nonso Anozie e Hong Chau.



Artemis Fowl uscirà a il 27 maggio in Italia!



Sinossi di Artemis Fowl:

Discendente di una lunga stirpe di menti criminali, il geniale dodicenne Artemis Fowl è protagonista di un’avventura fantastica e avvincente mentre tenta di ritrovare il padre misteriosamente scomparso. Con l’aiuto della sua fedele guardia del corpo Leale, Artemis parte per ritrovarlo e così facendo scopre l’esistenza di un’antica civiltà nascosta: il mondo incredibilmente avanzato delle fate. Ipotizzando che la scomparsa di suo padre sia collegata in qualche modo a questo mondo segreto, lo scaltro Artemis escogita un piano pericoloso che lo coinvolgerà in un duello di astuzia contro le potentissime fate.