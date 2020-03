Antonio Banderas reciterà in Uncharted

News





03/03/2020 |

Antonio Banderas si è unito al cast di Uncharted, adattamento del famoso videogioco della consolle Play Station. L'attore reciterà accanto ai due protagonisti Tom Holland e Mark Wahlberg. Le notizie riguardanti il cast, però, non sono finite perché all'interno della pellicola troveremo anche Sophia Ali e Tati Gabrielle.



Uncharted sarà diretto da Ruben Fleischer e racconta la storia di Nathan Drake, un cacciatore di tesori che si ritroverà in giro per il mondo e si imbatterà in vari misteri da svelare.



La sceneggiatura è stata scritta da Rafe Judkins, Art Marcum e Matt Holloway. Charles Roven e Alex Gartner si occuperanno della produzione con la Atlas Entertainment insieme a Avi e Ari Arad della Arad Productions e alla Sony's PlayStation Productions.



Uncharted uscirà il 5 marzo 2021 negli USA.