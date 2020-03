Top Gun: Maverick: modificata la data d'uscita americana

News





03/03/2020

La Paramount Pictures ha annunciato una nuova data d'uscita di Top Gun: Maverick, il tanto atteso sequel della pellicola degli anni ottanta. Il film, infatti, uscirà negli USA a partire dal prossimo 24 giugno, due giorni prima rispetto al previsto.



Nel secondo capitolo di Top Gun ritroveremo ancora una volta Tom Cruise alla parte del capitano Pete “Maverick” Mitchell.



La pellicola è diretta da Joseph Kosinski che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Peter Craig. Il cast, oltre a Cruise, comprende anche Val Kilmer, tornato per recitare nella parte di Iceman, e sono presenti le new entry Jennifer Connelly, Jon Hamm, Miles Teller ed Ed Harris.



In Italia il film arriverà a luglio.



Sinossi di Top Gun: Maverick:

Dopo più di trent'anni di servizio nella Marina, il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) è proprio dove vorrebbe essere: un pilota coraggioso che può spingersi oltre ogni limite, cercando di schivare l'avanzamento di carriera che metterebbe un freno alla sua libertà. Quando viene chiamato ad allenare un distaccamento di allievi dell'accademia Top Gun per una missione specializzata che nessuno al mondo ha mai portato a compimento, Maverick incontra il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome in codice "Rooster": è il figlio dell'amico di Maverick, il Tenente Nick Bradshaw, detto “Goose.”. Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del passato, Maverick deve confrontarsi con le sue paure più profonde, fino ad una missione che richiederà il sacrificio ultimo di quelli che sceglieranno di parteciparvi.