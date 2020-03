Paranormal Activity: Christopher Landon sta lavorando al prossimo film

News





03/03/2020 |

La Paramount Pictures e la Blumhouse Pictures sono al lavoro per il nuovo capitolo di Paranormal Activity, franchise horror dedicato al mondo del paranormale. I due studi hanno già fissato la data d'uscita, prevista per il 19 marzo 2021. Al momento nessun dettaglio è stato rilasciato dalla produzione, le uniche informazioni, riportate nel corso di un podcast da parte di James Blum, raccontano che Christopher Landon tornerà per sviluppare la pellicola.



Il nuovo episodio di Paranormal Activity non ha ancora un titolo ufficiale.

Paranormal Activity è una saga nata nel 2007 ed è composta attualmente da sei capitoli.