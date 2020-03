The New Mutants: online lo spot in lingua originale Escape

News





03/03/2020 |

Si chiama Escape il nuovo spot internazionale di The New Mutants, il cinecomic diretto da Josh Boone e basato sul famoso fumetto Marvel creato da Chris Claremont e Bob McLeod. La storia racconta di cinque giovani mutanti che scopriranno di possedere delle incredibili abilità. Rinchiusi all’interno di una struttura, contro la loro volontà, proveranno a fuggire nel tentativo di salvare le loro vite.



Nel cast troviamo Maisie Williams nei panni di Wolfsbane, Anya Taylor-Joy nel ruolo di Magik, Charlie Heaton e Henry Zaga nella parte di Cannonball e Sunspot, e Blu Huntche interpreterà Mirage. Nel film recitano anche Alice Braga e Happy Anderson.



Prodotto da Simon Kinberg e Karen Rosenfelt, il film ha una sceneggiatura scritta da Josh Boone e Knate Lee.



The New Mutants, dal tono horror-dark, uscirà il 2 Aprile in Italia.