The Grudge: online la clip Nutrimi

News





03/03/2020 |

Direttamente dal canale ufficiale della Sony Pictures ecco a voi una nuova clip di The Grudge, il remake di Ju-On: The Grudge del regista Takashi Shimizu. La pellicola è diretta da Nicolas Pesce, che ha già curato nella sua carriera due horror movie, Piercing e The Eyes of My Mother, ed è basato sulla sceneggiatura originale di Shimizu, con la stessa che è stata successivamente adattata da Pesce da una storia di Jeff Buhler.



Andrea Riseborough, Demián Bichir, John Cho, Betty Gilpin, Lin Shaye e Jacki Weaver sono gli attori che fanno parte del cast.



The Grudge è prodotto da Sam Raimi, Rob Tapert e Taka Ichise. I produttori esecutivi sono Nathan Kahane, Erin Westerman, Brady Fujikawa, Andrew Pfeffer, Roy Lee, Doug Davison, John Powers Middleton e Schuyler Weiss.



Nelle sale americane The Grudge è uscito il 3 gennaio mentre in Italia arriverà dal 5 marzo.