Spies in Disguise, dal 10 marzo arriva l'Home Video: rilasciata la clip Car Chase

04/03/2020 |

Dal prossimo 10 marzo sarà disponibile, nella sua versione internazionale, in Digital, Blu-ray & 4K Ultra HD Spie Sotto Copertura. La pellicola, basata sul corto animato Pigeon: Impossible e sviluppato dalla Fox Animation, dalla Blue Sky e dalla Chernin Entertainment, è una commedia animata che mette al centro della scena una strana coppia: Will Smith presterà la voce a Lance Sterling, la spia migliore al mondo il cui compito è quello di salvare la Terra, mentre Tom Holland sarà Walter, uno scienziato che non ama socializzare ma che sfrutterà il suo genio per creare armi e trucchi che Lance utilizzerà nelle sue missioni.



Ben Mendelsohn, Karen Gillan, Rashida Jones, DJ Khaled e Masi Oka sono le altre star che hanno prestato la voce ai vari personaggi. Nick Bruno e Troy Quane sono i registi.



Spies in Disguise è uscito nelle sale lo scorso Natale. Qui sotto trovate la clip Car Chase.



Sinossi di Spie Sotto Copertura:

Lance e Walter: il primo è una spia cool e affascinante, mentre l'altro è un nerd, che inventa i fantastici gadget che proprio Lance usa nel suo lavoro. Le loro vite saranno unite da un evento straordinario, che permetterà loro di imparare a fare affidamento l'uno sull'altro come mai prima d'ora per salvare il mondo.