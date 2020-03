Jakobs Wife: terminate le riprese dell'horror-movie con Barbara Crampton protagonista

News





04/03/2020 |

Sono ufficialmente terminate a Canton (Mississippi) le riprese di Jakob’s Wife, la pellicola horror che vede protagonista Barbara Crampton. L'attrice, che in passato abbiamo visto recitare in altre pellicole horror quali Le streghe di Salem e You're Next, è stata diretta da Travis Stevens, regista che ha debuttato dietro la macchina da presa lo scorso anno con un altro horror movie: Girl on the Third Floor.



Jakob’s Wife è stato sviluppato da AMP e dalla stessa Crampton da una sceneggiatura scritta da Mark Steensland, Kathy Charles e Travis Stevens.



La trama, a tinte sovrannaturali, racconta di una donna sulla cinquantina che, dopo aver incontrato il Maestro, proverà un senso di cambiamento che comporta un pesante tributo.



Larry Fessenden, Bonnie Aarons, Robert Rusler e Sarah Lind sono gli altri attori presenti nel cast.