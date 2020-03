La Warner Bros. Pictures ha acquisito i diritti del thriller Violent Night

News





04/03/2020 |

La Warner Bros. Pictures ha acquisito i diritti di Violent Night, sceneggiatura scritta da Pat Casey e Josh Miller ovvero coloro che hanno scritto la storia dell'adattamento cinematografico Sonic The Hedgehog.



La trama della futura pellicola non è stata rivelata, alcune indiscrezioni però riportano che si tratta di un thriller movie ambientato durante il periodo natalizio. Altri dettagli non sono stati però rilasciati. Kelly McCormick, David Leitch ed Annie Marter si occuperanno della produzione. McCormick e Leitch hanno prodotto in passato Atomica bionda, Deadpool 2 e Hobbs & Shaw.



Al momento il film sta muovendo i suoi primi passi e non è stato annunciato ancora il nome del regista.