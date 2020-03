Kill Switch: Jon Hamm in trattative per recitare nella pellicola

News





04/03/2020 |

Jon Hamm, attore che ha recentemente recitato in Richard Jewell, è entrato in trattative per lavorare all'interno di Kill Switch, la nuova pellicola di Steven Soderbergh. Insieme ad Hamm è entrato in trattative anche Cedric the Entertainer. Se il tutto dovesse andare a buon fine, Hamm e Cedric the Entertainer reciteranno accanto a Josh Brolin, Sebastian Stan e Don Cheadle.



La pellicola, ambientata nella Detroit degli anni cinquanta, racconterà di tre criminali (interpretati dai tre attori) che dopo aver fatto irruzione all'interno di un'abitazione si chiederanno se sono stati o meno traditi da qualcuno. Al momento altre informazioni non sono state rilasciate.



Ed Solomon ha scritto la sceneggiatura mentre la produzione è affidata a Casey Silver. Le riprese partiranno durante la prossima estate.



Soderbergh ha diretto recentemente Panama Papers.