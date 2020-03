Scott Derrickson dirigerà l'action-movie Bermuda. Chris Evans potrebbe essere il protagonista

News





05/03/2020 |

La Skydance Production sta sviluppando un action-adventure movie dal titolo Bermuda. La regia della pellicola, che richiama il triangolo delle Bermude, sarà affidata a Scott Derrickson che si occuperà anche di scrivere la sceneggiatura. Nella parte del protagonista potremmo trovare Chris Evans, il cui nome è stato accostato al film.



Derrickson, che sarà anche produttore esecutivo, si occuperà di riscrivere la sceneggiatura di Bermuda con C. Robert Cargill. David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Bonnie Curtis e Julie Lynn saranno i produttori.

La trama non è stata rivelata ma le prime informazioni raccontano che Bermuda sarà ambientato in una misteriosa zona dei Caraibi dove gli aerei e le navi scompaiono. Altri dettagli non sono stati forniti.