Hocus Pocus 2: Adam Shankman dirigerà il film

05/03/2020 |

Sarà Adam Shankman a dirigere il sequel di Hocus Pocus, pellicola in lavorazione presso la Disney e che sarà distribuita sulla piattaforma Disney+.



Il progetto, in fase di sviluppo, sarà prodotto da Lynn Harris ed ha una sceneggiatura scritta da Jen D’Angelo. Per quanto riguarda il cast a breve verrà annunciato ma ancora non è chiaro se le attrici principali del primo film faranno di nuovo capolino.



La comedy-fantasy Hocus Pocus è uscita nel 1993 grazie alla regia di Kenny Ortega e con protagoniste Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimi.



Per Shankman si tratta di una nuova collaborazione con la Disney dopo Disenchanted, il sequel di Come d'Incanto attualmente in lavorazione.