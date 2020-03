The Batman: Matt Reeves pubblica le prime foto della Batmobile

News

05/03/2020 |

Tramite la sua pagina Twitter , regista di, ha pubblicato alcune foto della pellicola attualmente in lavorazione. Principalmente sotto i riflettori troviamo la, con il regista che ci ha fornito alcune immagini della storica vettura dell'Uomo Pipistrello. Accanto al famoso veicolo, come possiamo vedere, è presente anche, l'attore scelto per interpretare Batman.All'interno di questo nuovo capitolo dedicato all'eroe della DC Comics recitano anchenella parte di Catwoman,come Riddler,nei panni del Pinguino,nel ruolo di James Gordon ednella parte di Alfred Pennyworth.