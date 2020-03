Coronavirus - Rinviata l'uscita di No Time To Die

News





05/03/2020 |

L'emergenza Coronavirus sta abbracciando tutti i settori possibili e, come vi abbiamo già raccontato pochi giorni fa, anche il mondo del cinema è stato colpito dalla situazione. E se le riprese di alcuni film sono state posticipate o spostate in location al momento prive di problematiche di contagio, vedi il nuovo Mission: Impossible, ci sono alcune pellicole che non vedranno la luce tra poche settimane o mesi nelle sale, nonostante le uscite programmate per il breve periodo.



L'ultima pellicola ad essere coinvolta, infatti, è No Time To Die, nuovo capitolo della saga di 007.



Tramite la pagina ufficiale Facebook del film si legge infatti quanto segue:



MGM, Universal e i produttori di Bond, Michael G Wilson e Barbara Broccoli, hanno annunciato oggi, dopo un'attenta valutazione e attraverso l'analisi del mercato cinematografico globale, che l'uscita di NO TIME TO DIE sarà posticipata a Novembre 2020.

Il film uscirà nel Regno Unito il 12 Novembre, 2020, seguiranno le altre date internazionali tra cui il lancio USA il 25 novembre, 2020.