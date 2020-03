Leigh Whannell parla della possibilità di dirigere Frankenstein

News





06/03/2020 |

Leigh Whannell è uno dei registi amanti del genere horror che in questo ultimo periodo stanno viaggiando sulla cresta dell'onda. Dopo aver diretto nel 2015 Insidious 3 - L'Inizio e nel 2018 Upgrade, Leigh Whannell ha lavorato a L'Uomo Invisibile, horror movie remake della famosa pellicola degli anni trenta. E tra i progetti del regista ne spicca un altro molto interessante, interamente basato su una delle figure più famose del genere: Frankenstein.



Whannell ha riportato infatti, durante il podcast The Evolution of Horror, di aver voglia di dirigere la pellicola e di aver "incaricato" diversi registi di "trovare un'idea per realizzare un film puro". Whannell ha poi spiegato: "Non so se altri ci stanno lavorando ma sarebbe bello provarci e sto aspettando una grande idea".



Vediamo se il desiderio del regista verrà prima o poi accontentato.



Una delle pellicole più famose dedicate a Frankenstein è stata Frankenstein di Mary Shelley diretta nel 1944 da Kenneth Branagh.