The Secret Garden: ecco il primo trailer internazionale

06/03/2020 |

E' in rete tramite la STX Entertainment il primo trailer internazionale di The Secret Garden. La pellicola di Marc Munden, la cui sceneggiatura è stata scritta da Jack Thorne, vede protagonisti Colin Firth e Julie Walters. Insieme ai due attori recitano anche Dixie Egerickx, Edan Hayhurst, Amir Wilson e Isis Davis sono gli altri attori presenti nel cast.



David Heyman e Rosie Alison saranno i produttori con Jane Robertson.



La storia racconta di Mary Lennox, una bambina di 10 anni di origini indiane ripudiata dalla sua famiglia. La giovane, costretta a trasferirsi a Londra da suo zio Archibald Craven dopo la morte dei suoi genitori, scoprirà insieme a suo cugino Colin un misterioso giardino nei terreni di Misselthwaite Manor. Altri dettagli sulla trama non sono stati svelati.



Il film è l'adattamento del romanzo di Frances Hodgson Burnett.