Ava DuVernay e la Warner Bros. lavoreranno insieme per la serie animata Wings of Fire

06/03/2020 |

E' notizia che Ava DuVernay, regista di Selma, e la Warner Bros. Pictures lavoreranno insieme per realizzare una serie tv animata interamente basata su Wings of FIre, il libro, tra i più venduti negli USA, dello scrittore Tui T. Sutherland.



Il comunicato rilasciato dalla produzione spiega che "il libro racconta di un'epica avventura ambientata in un mondo governato dai draghi. Tra due continenti e dieci tribù, la serie esplora guerre orribili, amicizie durature e missioni eroiche con protagonisti affascinanti draghi".



Ancora non è stato svelato il nome di chi svilupperà il progetto e dove verrà trasmesso.