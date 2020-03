The Last of Us dal videogame alla tv: presto sarà sviluppata una serie

News





06/03/2020 |

Mentre diversi tra gli appassionati di videogiochi attendono l'uscita del sequel di The Last of Us, il famoso titolo per PlayStation diventerà una serie tv. Il progetto è attualmente in lavorazione con gli scrittori e produttori esecutivi Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann all'opera. Anche Carolyn Strauss sarà la produttrice esecutiva con Evan Wells, presidente della Naughty Dog, la società che ha creato il gioco.



Il progetto è una co-produzione Sony Pictures Television e PlayStation Productions e per quest'ultima si tratta della prima serie tv. Coinvolta nella serie sarà anche la HBO.



Il videogioco racconta di un'epidemia causata da un fungo parassita che nel 2013 stermina gran parte della popolazione. Joel, il protagonista, dopo la morte di sua figlia causata da un militare, si trasforma in un contrabbandiere ma si imbatte in una ragazzina, immune al virus, di nome Ellie dalla quale spera di poter ricavare l'antidoto.