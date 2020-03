James Wan lavorerà con la Universal Pictures per un nuovo monster movie

News





08/03/2020 |

James Wan, attore di pellicole horror quali il franchise The Conjuring - L'Evocazione, lavorerà con la Universal Pictures per un nuovo monster movie. I dettagli riguardanti la trama del progetto non sono stati resi noti, sappiamo però che Wan si occuperà della produzione e che al momento non è stato annunciato il nome del regista.



Il regista e produttore si occuperà di produrre il tutto tramite la sua Atomic Monster. Il progetto in questione sta muovendo i primi passi con la sceneggiatura che è stata affidata a Robbie Thompson.



Wan, che nel 2018 ha diretto Aquaman, ha terminato da poco le riprese di Malignant ed è stato già annunciato come regista del secondo capitolo del cinecomic.