My Spy: spostata la data di uscita del film con Dave Bautista

News





08/03/2020 |

Novità in vista per My Spy, action-comedy che vede protagonista Dave Bautista. A causa dell'emergenza Coronavirus che sta colpendo anche gli Stati Uniti, è stato deciso infatti di spostare ancora una volta la data di uscita del film.



My Spy sarebbe dovuto arrivare nelle sale americane dal 10 aprile ma la produzione ha deciso di posticipare a novembre l'esordio nei cinema, seguendo il tracciato già percorso da altre pellicole come ad esempio No Time To Die, ultimo capitolo della serie di James Bond.



L'action-comedy è diretta da Peter Segal ed ha una sceneggiatura scritta da Jon ed Erich Hoeber.



La trama racconta di un agente della CIA, interpretato da Bautista, che ha come missione quella di sorvegliare una famiglia e che si troverà alla mercé della loro figlia di 9 anni.