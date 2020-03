I Mercenari 4: Randy Couture aggiorna sul film

News





09/03/2020 |

Era il 2014 quando uscì nelle sale il terzo capitolo del franchise I Mercenari. Da quel giorno ad oggi tante sono state le voci riguardanti un possibile quarto film, anche se ancora nulla in merito è stato realizzato. A dare un aggiornamento sul progetto però è stato recentemente Randy Couture, atleta e attore che proprio nella saga ha interpretato Toll Road. Parlando a theactionelite, Couture ha detto la sua sul quarto capitolo: "Lo scorso anno ho ricevuto una sceneggiatura e mi è piaciuta, era fatta bene. Non sappiamo però dove sta il progetto e se muoverà i suoi primi passi. L'augurio è che durante la primavera possa ricevere il via libera ma non c'è niente di confermato ad oggi".



Da tempo si rincorrono notizie su questo nuovo capitolo che, secondo alcune indiscrezioni, si dovrebbe chiamare The Expendables: A Christmas Story e dovrebbe essere incentrato, cosi come richiama il titolo, su Lee Christmas, il personaggio interpretato da Jason Statham.



Parlando della regia nessuna novità invece è stata annunciata in merito.