Eva Green non reciterà nel secondo capitolo di Doctor Strange

09/03/2020 |

Nelle ultime settimane alcune indiscrezioni avevano avvicinato il nome di Eva Green al secondo capitolo di Doctor Strange, la pellicola Marvel che uscirà a maggio 2021. Ma l'attrice, che recentemente abbiamo visto recitare in Euphoria, ha smentito qualsiasi voce sull'argomento.



La Green, intervistata da Total Film, è stata infatti lapidaria: "Io in Doctor Stange nel Multiverso della Pazzia? No! Non che io sappia". Nulla da fare, dunque, almeno cosi sembrerebbe, per un'eventuale apparizione dell'attrice nella pellicola, anche se la stessa ha spiegato di ammirare l'universo Marvel: "Mi piace l'umorismo di quei film. Ho visto tra l'altro il trailer di Black Widow e mi piacerebbe vedere anche il film".



Doctor Stange nel Multiverso della Pazzia sarà diretto da Sam Raimi e vedrà Benedict Cumberbatch nella parte del protagonista.