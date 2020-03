Lutto nel mondo del cinema: è scomparso Max von Sydow

News





09/03/2020 |

Il mondo del cinema piange la scomparsa di un'altra grande star internazionale. E' morto all'età di 91 anni Max von Sydow, artista nato in Svezia nel 1929. Attore poliedrico, dopo aver studiato recitazione al Royal Theater Dramatic di Stoccolma mosse i primi passi nel mondo del cinema debuttando nel 1951 in La notte del piacere di Alf Sjoberg. Ma è nel 1957, sotto la regia di Ingmar Bergman, che iniziò a trovare una collocazione importante nel mondo cinematografico. Sotto la regia di Bergman recitò in ben undici pellicole trovando già un grande successo con la prima: Il settimo sigillo.



Nel corso della sua carriera tante sono state le pellicole di lustro nelle quali ha recitato: La più grande storia mai raccontata di George Stevens (1965), Lettera al Kremlino di John Huston (1970), L'Esorcista di William Friedkin (1973) dove interpretò Padre Lankester Merrin e I tre giorni del Condor di Sydney Pollack (1975) solo per citarne alcune.



Ben nove sono state le collaborazioni con i registi italiani da Alberto Lattuada, Francesco Rosi, Valerio Zurlini, passando per Mauro Bolognini, Stefano Rolla, Pasquale Squitieri e Roberto Faenza fino ad arrivare a Giacomo Battiato e Dario Argento.

Nel 2015 ha fatto parte del cast di Star Wars: Il risveglio della Forza di J.J. Abrams.