John Boyega e Netflix collaboreranno per realizzare pellicole ambientate in Africa

10/03/2020 |

John Boyega lavorerà con Netflix per sviluppare diversi film che si concentreranno sull'Africa occidentale e orientale. Nel comunicato della UpperRoom, compagnia di Boyega, si legge che "verranno sviluppati progetti basati su storie, personaggi, proprietà letterarie, mitologia, sceneggiature ed altri elementi riguardanti i paesi africani".



Lo stesso Boyega si è espresso in merito: "Sono entusiasta di lavorare con Netflix per sviluppare dei film, che non saranno in lingua inglese, incentrati sulle storie dell'Africa. Io e la mia squadra non vediamo l'ora di sviluppare materiale originale. Siamo orgogliosi di crescere sotto questo aspetto del business con una compagnia che condivide la nostra visione".



Anche Netflix, tramite il vicepresidente David Kosse, ha commentato la nuova collaborazione: "L'Africa ha una ricca storia di racconti e per Netflix questa partnership con John e la UpperRoom diventa l'occasione per promuovere investimenti nel continente raccontando le sue storie uniche".