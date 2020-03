Edge of Tomorrow  Senza Domani: Emily Blunt parla del sequel

News





10/03/2020 |

Lo scorso gennaio il regista Doug Liman aveva pubblicato tramite Instagram una foto nella quale forniva aggiornamenti in merito al sequel di Edge of Tomorrow – Senza Domani. Da quel giorno, però, non sono arrivati più aggiornamenti inerenti alla pellicola e, a tal proposito, Emily Blunt, la protagonista del primo film, è intervenuta rilasciando alcune dichiarazioni.



La Blunt, parlando ad IndieWire, ha spiegato che "esiste un'idea, un'idea che dicono sia grande. Non so però se le stelle saranno favorevoli e se si allineeranno per permetterci di realizzarlo. Non lo so ma lo spero".



Edge of Tomorrow 2, il cui titolo attuale è Live Die Repeat and Repeat, sarà diretto ancora una volta da Doug Liman e dovrebbe vedere ancora come protagonisti sia la Blunt che Tom Cruise.