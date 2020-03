The Last Witch Hunter - L'ultimo cacciatore di streghe: Vin Diesel annuncia che il sequel si farà

News





10/03/2020

A cinque anni di distanza dall'uscita del film originale, il sequel di The Last Witch Hunter - L'ultimo cacciatore di streghe, pellicola di Breck Eisner con Vin Diesel protagonista, presto potrebbe vedere la luce. Ad annunciarlo è stato lo stesso Vin Diesel che, dunque, sarà nuovamente il protagonista della pellicola.



In una chiacchierata con Collider, l'attore ha svelato che "la Lionsgate sta cerando uno scrittore per il prossimo capitolo". Diesel ha proseguito: "E' veramente fantastico, anche se è una cosa recente. La Lionsgate, però, è attiva e vuole creare il secondo film".



Vin Diesel non ha però fornito ulteriori aggiornamenti sul cast e su chi sarà il regista.



Questa la sinossi del primo film:

Il mondo moderno nasconde molti segreti, ma quello più sorprendente è che le streghe vivono ancora tra di noi; creature maligne e sovrannaturali determinate a scatenare la Morte Nera sul mondo. Eserciti di cacciatori di streghe hanno combattuto in tutto il mondo per secoli contro questo nemico disumano, compreso Kaulder, un valoroso guerriero che riuscì ad uccidere l'onnipotente Regina delle Streghe, decimando, nel contempo, i suoi seguaci.

Poco prima di morire, la Regina maledisse Kaulder con la sua stessa immortalità, separandolo per sempre dall'amata moglie e figlia. Oggi Kaulder è l'ultimo della sua stirpe, e per secoli ha dato la caccia alle streghe, consumandosi nel desiderio di poter riabbracciare i suoi cari perduti da tempo. Tuttavia, all'insaputa di Kaulder, la Regina delle Streghe è tornata in vita e ora cerca vendetta nei confronti del suo assassino, dando così inizio ad un'epica battaglia che determinerà la sopravvivenza della razza umana.