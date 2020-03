Thor: Love and Thunder: nel film ci saranno anche i Guardiani della Galassia

News





10/03/2020 |

Il tanto atteso Thor: Love and Thunder, film che uscirà a novembre 2021, potrebbe coinvolgere al suo interno anche altri personaggi della Marvel. E gli indiziati principali sono quelli del franchise Guardiani della Galassia.



Ad aver rivelato l'indiscrezione è stato Vin Diesel che, durante un'intervista a ComicBook, ha annunciato: "Non vedo l'ora che il mio amico James Gunn realizzi il nuovo capitolo di Guardiani della Galassia. Ora che ha terminato The Suicide Squad lavorerà a questo film. Mi ha anche raccontato che il nuovo Thor porterà al suo interno anche alcuni dei Guardiani della Galassia e questo renderà il tutto ancora più interessante".

Thor: Love and Thunder sarà diretto da Taika Waititi. Chris Hemsworth tornerà all'interno del film, pronto a riprendere il ruolo del figlio di Odino, e con lui ritroveremo anche Natalie Portman e Tessa Thompson nei panni di Jane Foster e Valchiria.