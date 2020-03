Lea Thompson dirigerà Sisters Before Misters

News





11/03/2020 |

La Dolphin Entertainment ha acquisito i diritti di Sisters Before Misters, commedia tutta al femminile la cui sceneggiatura è stata scritta da Janine DiVita ed Eric Holmes. Il progetto sta muovendo i primi passi con la produzione che ha ingaggiato Lea Thompson per dirigere il film.



La storia racconterà di Isabel, aspirante cantante, che deciderà di pianificare il matrimonio della sorella Allison nel tentativo di riunire la sua famiglia. Altre notizie circa la trama non sono state specificate.

La Thompson ha diretto il suo primo film per il cinema nel 2018: The Year of Spectacular Men. Recentemente ha diretto diversi episodi di alcune serie tv quali: Stargirl, Young Sheldon e The Goldbergs.