The Man From Toronto: Woody Harrelson sostituirà Jason Statham

11/03/2020 |

Sarà Woody Harrelson a sostituire Jason Statham in The Man From Toronto, pellicola della Sony Pictures che al momento vede nel cast anche Kevin Hart. Statham sarebbe uscito dal progetto a causa di alcune divergenze creative.



Il film gira intono ad un caso di scambio di identità dopo l'incontro fortuito, avvenuto all'interno di un albergo, tra l'assassino più letale al mondo, conosciuto con il nome Man from Toronto, e un normale cittadino (Hart). Il fatto in questione porterà il personaggio di Hart ad essere inseguito da altri assassini.



La regia è affidata a Patrick Hughes con Robbie Fox che ha scritto la sceneggiatura. La produzione è affidata a Jason Blumenthal, Todd Black e Steve Tisch.