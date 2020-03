Peter Pan & Wendy: ecco chi interpreterà Wendy e Peter nel nuovo film Disney

News





11/03/2020

La Disney sta sviluppando il suo nuovo film dedicato a Peter Pan ed è stato annunciato che nei panni di Peter e Wendy troveremo Alexander Molony ed Ever Anderson. Il progetto è dunque ben avviato e vedrà dietro la macchina da presa David Lowery che si è anche occupato di scrivere la sceneggiatura con Toby Halbrooks. Jim Whitaker si occuperà invece della sceneggiatura.



Diverse sono state le pellicole realizzate sulla famosa fiaba di James Matthew Barrie: tra le tante ricordiamo Hook - Capitan Uncino diretto da Steven Spielberg nel 1991.



Lowery ha diretto nel 2018 Old Man & the Gun e ha da poche settimane terminato le riprese di The Green Knight. Non è stato specificato quando inizieranno le riprese di Peter Pan & Wendy.