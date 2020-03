La Blumhouse realizzerà un nuovo film su Dracula

News





11/03/2020 |

La Blumhouse Productions di Jason Blum, compagnia che ha recentemente lavorato a L'Uomo Invisibile, ha messo in cantiere un altro progetto cinematografico dedicato ad una delle figure della letteratura e del cinema più famose di sempre: Dracula. La macchina che porterà alla realizzazione della pellicola è stata già avviata con Karyn Kusama che dirigerà il progetto. La sceneggiatura è stata invece affidata a Matt Manfredi e Phil Hay.



Creato nel 1897 da Bram Stoker, quello di Dracula è un personaggio che per diverse volte ha fatto capolino nelle sale: dall'interpretazione di Bela Lugosi nel 1931 a quella di Gary Oldman nel 1993, passando per Christopher Lee e Chris Evans.



Non è ancora stato annunciato se sarà la Universal Pictures ad affiancare la Blumhouse nello sviluppo del film. Le due compagnie hanno realizzato insieme L'Uomo invisibile.