News





12/03/2020 |

L'emergenza Coronavirus sta abbracciando tutto il mondo ed è notizia che anche l'attore Premio Oscar Tom Hanks è risultato positivo, come da lui stesso annunciato tramite un post apparso sul suo account Twitter. Hanks, che in questi giorni si trova in Australia, ha spiegato che anche la moglie è risultata positiva al Covid-19 e che ora saranno costretti a seguire l'intero protocollo predisposto dai medici. Entrambi, si legge nel suo messaggio, "saranno monitorati ed isolati per sicurezza".