Official Competition: stop alle riprese del film con Antonio Banderas e Penelope Cruz

13/03/2020 |

In corso in questi giorni in Spagna, le riprese di Official Competition sono stata ufficialmente fermate dalla The Mediapro Studio. Nel comunicato si legge che il tutto è stato bloccato per via dell'emergenza Covid-19 come misura di sicurezza, "come atto di responsabilità verso la crew e per permettere a tutti loro di incontrare i propri familiari dopo la decisione di chiudere le scuole a Madrid". Nel comunicato si legge anche: "La speranza è che la produzione possa ripartire non appena sarà possibile garantire la sicurezza di tutti i membri della crew".



Official Competition era entrato in produzione lo scorso gennaio. All'interno del cast troviamo anche Oscar Martinez, star argentina.

La regia è affidata a Mariano Cohn e Gastón Duprat.