Scream: in lavorazione il reboot del famoso horror movie

News





13/03/2020 |

La Spyglass Media Group sta sviluppando il reboot del franchise horror Scream ed ha scelto come registi Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, ovvero il duo che ha recentemente realizzato un altro horror movie: Finché morte non ci separi. Al momento altri dettagli riguardanti il progetto non sono stati svelati.



Il primo Scream ha debuttato nel 1996 grazie alla regia di Wes Craven e vedeva nei panni della protagonista Neve Campbell, affiancata nel cast principale da Courteney Cox e David Arquette. La storia della pellicola racconta di Sidney Prescott, giovane ragazza la cui vita, dopo la morte improvvisa della madre, verrà sconvolta ulteriormente dalla presenza di un assassino che indossa una maschera ribattezzata Ghostface.

Il franchise di Scream è composto da 4 capitoli tutti diretti da Craven e scritti da Kevin Williamson.